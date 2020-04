Zingaretti e D’Amato a Covid Hospital Tor Vergata | lavoro straordinario

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Nicola, accompagnato dall’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato ha visitato ildi Tor. Ad accoglierli il direttore generale del Policlinico di Tor, Tiziana Frittelli. “Siamo venuti questa mattina per ringraziarvi delloche state facendo- ha dettoparlando al personale del Policlinico di Tor- in poco tempo questo ospedale ha saputo cambiare rimodellando la sua offerta sanitaria per l’emergenzaed e’ stato fatto un grandee per questo vogliamo ringraziare tutti i medici, gli infermieri e gli operatori. Ora non dobbiamo mollare e mantenere alta l’attenzione perche’ la strada e’ ancora lunga e in attesa di un vaccino dobbiamo convivere ancora con questo virus”. “Adesso ...