Wagner Moura di Narcos è Vieira de Mello nel film Sergio, la vera storia del diplomatico dell’ONU ucciso in Iraq (Di giovedì 16 aprile 2020) Il nome di Wagner Moura, per molti, è ancora associato al volto di Pablo Escobar nelle prime due stagioni di Narcos, ma la carriera dell'attore che ha impersonato il celebre narcoterrorista colombiano nel frattempo è andata avanti. Oggi il brasiliano Moura è su Netflix con Sergio, un film diretto da Greg Barker sulla coraggiosa vita del diplomatico Sérgio Vieira de Mello, morto durante la guerra in Iraq in un attentato a Baghdad, dove era in servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite. Barker aveva già raccontato la storia di Sérgio Vieira de Mello nel documentario omonimo del 2009, già presente nel catalogo di Netflix: dieci anni dopo, ha realizzato un film sceneggiato sulla stessa storia, disponibile sulla piattaforma dal 17 aprile 2020. Protagonista è un Wagner Moura molto diverso dai tempi di ... Leggi su optimagazine Il cast di Narcos dopo Narcos - da Wagner Moura a Pedro Pascal : dove ritrovare gli attori della serie Netflix (Di giovedì 16 aprile 2020) Il nome di, per molti, è ancora associato al volto di Pablo Escobar nelle prime due stagioni di, ma la carriera dell'attore che ha impersonato il celebre narcoterrorista colombiano nel frattempo è andata avanti. Oggi il brasilianoè su Netflix con, undiretto da Greg Barker sulla coraggiosa vita delSérgiode, morto durante la guerra in Iraq in un attentato a Baghdad, dove era in servizio come rappresentante speciale delle Nazioni Unite. Barker aveva già raccontato ladi Sérgiodenel documentario omonimo del 2009, già presente nel catalogo di Netflix: dieci anni dopo, ha realizzato unsceneggiato sulla stessa, disponibile sulla piattaforma dal 17 aprile 2020. Protagonista è unmolto diverso dai tempi di ...

Sergio, il film Netflix sul diplomatico dell'ONU

Nel cast ci sono Wagner Moura, che abbiamo visto nella serie TV 'Narcos', e Ana de Armas ('Cena con delitto'). Alla sceneggiatura c'è un candidato all'Oscar, alla regia il vincitore di un Emmy e le ...

Ana de Armas mozzafiato su Instagram per il nuovo film Netflix, Sergio

Nei panni del protagonista troviamo Wagner Moura, mentre come anticipato dalla stessa Ana de Armas nel suo post l'attrice sarà Carolina Larriera: tratto da una storia vera, Sergio è diretto dal ...

