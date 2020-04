“Vorrei essere quel cuscino”: Francesca Cipriani nuda sul letto per la pillowchallenge, il seno esplosivo infiamma il web [FOTO] (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesca Cipriani e la quarantena in solitudine a Milano L’esplosiva Francesca Cipriani sta particolarmente soffrendo per la quarantena da Covid-19. Ovviamente non perché ha i sintomi del virus ma per via della lunga segregazione tra le mura domestiche. L’ex gieffina e Pupa sta trascorrendo questo periodo da sola nel suo appartamento di Milano, anche nel giorno della Santa Pasqua. Per l’occasione, però, l’opinionista di Barbara D’Urso ha voluto fare un regalo particolare al folto numero di follower che la seguono quotidianamente sul suo profilo Instagram. L’ex Pupa partecipa alla #quarantinepillowchallenge Dopo aver augurato una serena Pasqua ai seguaci, il giorno seguente la bella e giunonica Francesca Cipriani ha dato anche gli auguri di buona Pasquetta. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto rendere la giornata ... Leggi su kontrokultura Anticipazioni Doc – Nelle tue mani - Elisa Russo : “Vorrei essere più forte” (Di giovedì 16 aprile 2020)e la quarantena in solitudine a Milano L’esplosivasta particolarmente soffrendo per la quarantena da Covid-19. Ovviamente non perché ha i sintomi del virus ma per via della lunga segregazione tra le mura domestiche. L’ex gieffina e Pupa sta trascorrendo questo periodo da sola nel suo appartamento di Milano, anche nel giorno della Santa Pasqua. Per l’occasione, però, l’opinionista di Barbara D’Urso ha voluto fare un regalo particolare al folto numero di follower che la seguono quotidianamente sul suo profilo Instagram. L’ex Pupa partecipa alla #quarantineDopo aver augurato una serena Pasqua ai seguaci, il giorno seguente la bella e giunonicaha dato anche gli auguri di buona Pasquetta. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto rendere la giornata ...

