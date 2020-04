Von der Leyen | ‘L’Ue deve presentare una scusa sentita all’Italia’ Di Maio | ‘Parole che

(Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, Ursula von derpresenta le scuse dell’Unione europea all’Italia. Luigi Di, ‘Parole che fanno bene all’Europa’. La presidente della Commissione europea Ursula von der, in occasione dell’intervento al Parlamento Ue sul coronavirus, ha ammesso che l’Unione europea è tenuta ale sue scuse all’Italia. Fonte foto: https://www.facebook.com/europeanparliamentCoronavirus, le scuse della von derall’Italia “È vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia“, ha dichiarato la von der. Nel corso del suo intervento la numero uno della Commissione Ue è sembrata abbracciare la causa italiana per il conseguimento degli eurobond. La von derha infatti chiesto un cambio di ...

repubblica : ?? Von der Leyen: 'Giusto che la Ue chieda scusa all'Italia' - fattoquotidiano : Coronavirus, Von der Leyen al Parlamento europeo: “L’Ue deve chiedere scusa all’Italia. Ma valgono solo se si cambi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Von der Leyen: 'Ue chiede scusa all'Italia' #ANSA - Labon57 : Ursula von der Leyen: “Italia scusa per i ritardi, ma ora l’Europa c’è” - Noovyis : (Coronavirus, Von der Leyen “L'Europa chieda scusa all'Italia”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Ursula von der Leyen si è scusata, ma non bastano le scuse, un sorriso e le pacche sulle spalle. Nessuno a Berlino e Bruxelles pensi di mettersi in pari con gli italiani ...E sì, per questo, è giusto che l’Europa nel suo insieme porga le sue scuse più sincere”. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in apertura della sessione plenaria del ...