Von der Leyen e l’Ue si scusano con l’Italia | “Siamo stati assenti a inizio epidemia”

(Di giovedì 16 aprile 2020) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo al Parlamento europeo si scusa con l'Italia, che nei primi giorni dell'emergenza Coronavirus è stata lasciata sola dall'Ue: "Molti non erano presenti quando l'Italia ha avuto bisogno di aiuto all'di questa pandemia. Ora la Ue deve presentare delle scuse sentite all'Italia, e lo fa".

