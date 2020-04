Vitulano, il sindaco Scarinzi annuncia: nuovo caso di coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Un nuovo caso di positività al coronavirus nel comune di Vitulano. A darne l’annuncio è lo stesso sindaco del comune, Raffaele Scarinzi, attraverso un post sul proprio profilo facebook. Secondo quanto riportato da Scarinzi la positività è emersa dalla verifica di un tampone praticato due giorni addietro. Così Scarinzi: L'articolo Vitulano, il sindaco Scarinzi annuncia: nuovo caso di coronavirus proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - primo positivo a Vitulano : l’annuncio del sindaco Scarinzi

Scrive il sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi: Ci sono storie che vanno raccontate. In data 29 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile emana ...

“A breve ci sarà il comunicato dell’Asl che segnala il primo caso positivo a Vitulano”. Così in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi. “Non c’è motivo d’allarme – ...

