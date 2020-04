Virus, l’accusa di Gallera: «Contro la Lombardia è in atto un vero sciacallaggio mediatico e politico» (Di giovedì 16 aprile 2020) Si dice «stupito», «molto amareggiato» persino «disgustato» Giulio Gallera, assessore al Welfare della regione Lombardia per «gli articoli che appaiano in questi giorni su importanti giornali». Un ‘amarezza profonda che lo induce, in un post su Facebook, a puntare il dito Contro quella che bolla come un’opera di «gigantesca deformazione della realtà» e di «sciacallaggio politico e mediatico». Un sfogo, quello di Gallera, a commento delle polemiche sollevate sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Lombardia. «Nel mio ruolo – sottolinea – ho dedicato tutto le mie forze a combatterla. Sono stati e sono ancora momenti pieni di tensione, rabbia, frustrazione e sofferenza. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili in tempi ristretti ma bisognava salvare ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - morti al Pio Albergo Trivulzio : conclusa l’ispezione del ministero. L’accusa dal governo : «I contagiati non dovevano entrare»

L’accusa della Regione Lombardia : “Governo non ci rimborserà spese per il coronavirus”

Coronavirus - l’accusa dei medici : “Questo disastro è stato provocato da 7 vostri errori” (Di giovedì 16 aprile 2020) Si dice «stupito», «molto amareggiato» persino «disgustato» Giulio, assessore al Welfare della regioneper «gli articoli che appaiano in questi giorni su importanti giornali». Un ‘amarezza profonda che lo induce, in un post su Facebook, a puntare il ditoquella che bolla come un’opera di «gigantesca deformazione della realtà» e di «politico e mediatico». Un sfogo, quello di, a commento delle polemiche sollevate sulla gestione dell’emergenza sanitaria in. «Nel mio ruolo – sottolinea – ho dedicato tutto le mie forze a combatterla. Sono stati e sono ancora momenti pieni di tensione, rabbia, frustrazione e sofferenza. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili in tempi ristretti ma bisognava salvare ...

creesstian : @zeemo_n @forsestanco Non si parla neanche di scienza. Ricordo che una nostra ricercatrice, la dott.ssa Ilaria Capu… - kolorenero : RT @mgmaglie: Trump sospende i fondi all' OMS che accusa di aver sottovalutato e nascosto per complicità con la Cina i dati e l'allarme sul… - CorbelliFranco : RT @mgmaglie: Trump sospende i fondi all' OMS che accusa di aver sottovalutato e nascosto per complicità con la Cina i dati e l'allarme sul… - MauLucchesi : RT @mgmaglie: Trump sospende i fondi all' OMS che accusa di aver sottovalutato e nascosto per complicità con la Cina i dati e l'allarme sul… - Lucky66A : RT @mgmaglie: Trump sospende i fondi all' OMS che accusa di aver sottovalutato e nascosto per complicità con la Cina i dati e l'allarme sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus l’accusa Coronavirus, scienziato israeliano: la diffusione del virus dura 70 giorni Quotidianodiragusa.it