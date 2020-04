Vigili del Fuoco salvano neonato da soffocamento

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – Attimi di apprensione poco prima delle 19 in via Silvio Pellico, nel quartiere Prati di Roma, dove alcuni passanti hanno fermato una squadra deidel, sul posto per un altro intervento, perche’ al civico 5, unaveva mostrato difficolta’ respiratorie durante una poppata. Idelsi sono attivati e hanno praticato alla manovra Heimlich, liberando le vie respiratorie del piccolo, rianimandolo. Sul posto intanto e’ arrivato anche il personale medico del 118 che ha preso in consegna ile lo ha trasportato all’ospedale Sant’Anna di Pomezia.