Victoria Cabello confessa | “Mi sono ammalata gravemente”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 aprile 2020)ha parlato della sua malattia, per cui ha dovuto lottare per diverso tempo, non essendo creduta da nessuno: ecco il suo racconto.sulla quarantena: “Mi ricorda un periodo…“ Quella che stiamo vivendo in questi giorni sembra non essere la prima quarantena per, che ha condiviso un ricordo della sua malattia, di qualche tempo fa: Questa situazione mi fa tornare con la memoria a un periodo in cui migravemente e midovuta per un lungo periodo chiudere in casa, in primo luogo perché ero proprio impossibilitata a un certo punto addirittura a camminare. Durante l’intervista rilasciata a Mezz’ora con il Corriere,ha dunque, ripercorso il periodo della malattia, della quale inizialmente non veniva creduta. “Mitrovata a sentirmi dire: sei ...