Vela | America’s Cup 2021 | il regolamento Luna Rossa Challenger of Record | ma la

(Di giovedì 16 aprile 2020) C’era indubbiamente grande attesa per vedere finalmente all’opera i protagonisti della 36ma Coppa America nella prima tappa delle World Series, in programma a Cagliari dal 23 al 26 aprile, tuttavia l’emergenza legata al Coronavirus ha rivoluzionato i piani dei team portando alla cancellazione della kermesse sarda. Annullata anche la seconda tappa di Portsmouth, prevista inizialmente dal 4 al 7 giugno, il calendario della competizione sportiva più antica al mondo (per cui si compete ancora) vede al momento una lunga pausa forzata fino a dicembre, in cui dovrebbe andare in scena l’unica tappa delle World Series prima di entrare realmente nel vivo della manifestazione. Dal 17 al 20 dicembre Auckland dovrebbe essere teatro di una sorta di antipasto di quello che succederà nei primi mesi del. La cittadina neozelandese ospiterà infatti tra ...