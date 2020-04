Vanno alle stelle le vendite di tinte fa da te: è la nuova pandemia (Di venerdì 17 aprile 2020) Non sorprende che con la situazione che stiamo vivendo siano anche cambiate le nostre abitudini di acquisto. Niente più window shopping, le vetrine sono un miraggio, la spesa si fa online e proprio perché siamo continuamente connessi e a surfare, la nostra routine quotidiana, che ha del surreale, si è adattata agli e-commerce, diventati le destinazioni privilegiate per soddisfare i mille desideri che ci balenano per la mente. Leggi su vanityfair Coronavirus - le nuove indicazioni OMS per la fase 2 : “Le misure vanno allentate a tappe - 2 settimane tra una e l’altra”

La Cattedrale del Mare e L’Ora della Verità non vanno in onda - Canale5 rinuncia alle serie e punta sulle repliche e l’intrattenimento

Lazio - Diaconale : «La Serie A deve ricominciare e gli allenamenti vanno ripresi» (Di venerdì 17 aprile 2020) Non sorprende che con la situazione che stiamo vivendo siano anche cambiate le nostre abitudini di acquisto. Niente più window shopping, le vetrine sono un miraggio, la spesa si fa online e proprio perché siamo continuamente connessi e a surfare, la nostra routine quotidiana, che ha del surreale, si è adattata agli e-commerce, diventati le destinazioni privilegiate per soddisfare i mille desideri che ci balenano per la mente.

robertobernabo : La retorica dei lombardi che escono di casa irregolarmente e quello che dicono i dati disponibili di Google, Apple… - MSF_ITALIA : Esprimiamo la nostra preoccupazione per la decisione del governo italiano di chiudere i propri porti alle persone s… - Inprimeit : Vanno alle stelle le vendite di tinte fa da te: è la nuova pandemia - albertomarti : RT @MeKattivissimo: @davcarretta Perché poi non hanno un nemico da presentare alle folle. No migranti. No MES e vanno a casa - LAURADEPS : RT @RosellaLara19: Prima di andare a dormire vorrei capire cosa risponde ora la signora arrogante sui 100 migranti di Verona positivi al #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno alle Perché il game over ai giochi costa allo Stato, alle aziende e favorisce l'illegalità Formiche.net Contagi giù per il quinto giorno. «Ma ora anziani e bimbi vanno vaccinati»

Eppure, la regione ha fretta di ripartire, dice una nota dei vertici regionali: «Dal 4 maggio, la Regione chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle 4 D: ...

Coronavirus Frosinone, i negozianti al sindaco: per ripartire stop alle tasse e alle isole pedonali

Una riapertura troppo lenta, delle strutture commerciali e turistiche oltre che dei pubblici esercizi, comporterebbe una flessione dei consumi che, difficilmente, si potrà recuperare, impedendo di ...

Eppure, la regione ha fretta di ripartire, dice una nota dei vertici regionali: «Dal 4 maggio, la Regione chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle 4 D: ...Una riapertura troppo lenta, delle strutture commerciali e turistiche oltre che dei pubblici esercizi, comporterebbe una flessione dei consumi che, difficilmente, si potrà recuperare, impedendo di ...