USA, oltre 5 milioni di nuovi disoccupati (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Continua l’effetto coronavirus sulle richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Calano le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, la scorsa settimana. I “claims” sono risultati pari a 5.245.000 unità, con un calo di 1,37 milioni di unità rispetto al dato della settimana precedente di 6.615.000 (6.606.000 la prima lettura) e ben oltre i 5 milioni attesi. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 5.508.500 unità contro i 4.267.750 della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 4 aprile, le richieste ... Leggi su quifinanza Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone tornate positive. Oms : “Europa ancora nella tempesta”. Spagna - tornano a crescere i contagi - oltre 19mila i morti. Record di vittime negli Usa : 2.569 in 24 ore

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia seconda dietro agli USA con oltre 20000 decessi

Economia e banche Usa piegano le Borse. Piazza Affari perde oltre 4% - spread a 240 (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Continua l’effetto coronavirus sulle richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Calano le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA, la scorsa settimana. I “claims” sono risultati pari a 5.245.000 unità, con un calo di 1,37di unità rispetto al dato della settimana precedente di 6.615.000 (6.606.000 la prima lettura) e beni 5attesi. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 5.508.500 unità contro i 4.267.750 della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 4 aprile, le richieste ...

Agenzia_Ansa : Negli Usa 2.228 morti in 24 ore. NY alza il totale a oltre 10mila #Coronavirus #ANSA - MinisteroSalute : ??La situazione nel mondo in emergenza #COVID19 ??Più di 1,5 milioni contagiati, oltre 95.000 vittime Gli altri P… - Agenzia_Ansa : In Usa i casi di coronavirus sono arrivati ad oltre 572 mila, i morti hanno superato i 23 mila. #ANSA - simeoneantonio1 : In questo momento negli Usa ci sono oltre 20 milioni di disoccupati. 11 anni - di crescita occupati - azzerati nel giro di pochissimi mesi. - blessed972 : RT @Worldwidefoodb1: La differenza tra frullati e #milkshakes??? Questi ultimi sono molto più ricchi di ingredienti poiché, oltre al latte,… -