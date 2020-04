Uomini e Donne: una coppia storica ha avuto due gemelline (Foto) (Di giovedì 16 aprile 2020) Una coppia che si è formata a Uomini e Donne diversi anni fa si sta occupando a tempo pieno di due gemelline. Ecco tutti i dettagli Uomini e Donne: una coppia storica del programma ha avuto due gemelline Vi ricordate la modalità di Uomini e Donne chiamata Ragazzi e Ragazze? Il format era strutturato come nel trono over, oggi di grande successo, ma con ragazzi e ragazze giovani. Ne facevano parte anche Teresa Cilia e Tommaso Scala, i quali hanno avuto una frequentazione tra di loro, ma poi sono diventati entrambi tronisti del trono classico. Per la poca serietà dei protagonisti, per i pochi ascolti, per le troppe dinamiche da seguire, la modalità è stata abbandonata. Tuttavia, ci sono due ragazzi che hanno iniziato la loro relazione in quel contesto e che oggi sono felicissimi. Si tratta di Valerio Lippolis e Anna Puca. Come ci ricorda il sito di gossip ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : "Sarà super moderno!

