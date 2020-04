Uomini e Donne Over, Rudy Zerbi su Ida Platano: “Donna meravigliosa” (Di giovedì 16 aprile 2020) Ida Platano del Trono Over di Uomini e Donne, Rudy Zerbi confessa: “Donna meravigliosa” Sicuramente uno dei volti più amati di Uomini e Donne Over è senza ombra di dubbio Ida Platano. Difatti quest’ultima, con la sua travagliata storia d’amore con il cavaliere tarantino Riccardo, ha appassionato milioni di telespettatori. E in queste ultime ore proprio la fidanzata di Riccardo Guarnieri è tornata a far molto parlare perchè ha un fan molto speciale. Chi? Rudy Zerbi. Difatti quest’ultimo, in una lunga diretta instagram, parlando dei vari protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, ha speso parole davvero molto belle nei confronti della popolare dama di origini bresciane, asserendo senza indugio alcuno: “Ida Platano…Seguitela…E’ una donna meravigliosa con un cuore grande così…Davvero tanto ... Leggi su lanostratv Trono Classico Uomini e Donne - Giulio Raselli sbotta : “È dura!”

