Universal | Il logo del celebre Studios compare nel cielo blu (Di giovedì 16 aprile 2020) Inconfondibile e famosissimo, il logo della Universal Pictures è stato protagonista in questi giorni si un simpatico meme, comparso su Twitter. La creatività di questi giorni si sta diffondendo in maniera capillare e sempre più geniale, ed ecco l’ultimo lavoro uscito dalla fervida mente di un utente di Twitter, senza dubbio appassionato di cinema e … L'articolo Universal Il logo del celebre Studios compare nel cielo blu proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 16 aprile 2020) Inconfondibile e famosissimo, ildellaPictures è stato protagonista in questi giorni si un simpatico meme, comparso su Twitter. La creatività di questi giorni si sta diffondendo in maniera capillare e sempre più geniale, ed ecco l’ultimo lavoro uscito dalla fervida mente di un utente di Twitter, senza dubbio appassionato di cinema e … L'articoloIldelnelblu proviene da www.meteoweek.com.

BohMiVa : RT @Il_Nerdastro: 'Adesso che c'è meno inquinamento, l'aria è più pulita! Posso persino vedere il logo della #Universal nel cielo!' Con que… - Il_Nerdastro : 'Adesso che c'è meno inquinamento, l'aria è più pulita! Posso persino vedere il logo della #Universal nel cielo!' C… - berlino__ : RT @badtasteit: #Universal: il celebre logo dalla major appare in un cielo limpido in un divertente meme durante la quarantena https://t.co… - badtasteit : #Universal: il celebre logo dalla major appare in un cielo limpido in un divertente meme durante la quarantena… - larsredbull : RT @ImWarry: Il cielo oggi è talmente pulito che sono riuscito a vedere fuori casa il logo dell'universal -

Ultime Notizie dalla rete : Universal logo Svelato oggi il logo ufficiale della 20th Century Studios Universal Movies Universal | Il logo del celebre Studios compare nel cielo blu

Inconfondibile e famosissimo, il logo della Universal Pictures è stato protagonista in questi giorni si un simpatico meme, comparso su Twitter. La creatività di questi giorni si sta diffondendo in ...

Universal: il celebre logo dalla major appare in un cielo limpido in un divertente meme durante la quarantena

Posso vedere il logo della Universal!” La cura dei nostri dipendenti durante questo periodo così complicato e difficile rimane la nostra priorità. Stiamo lavorando duramente per cercare di trovare ...

Inconfondibile e famosissimo, il logo della Universal Pictures è stato protagonista in questi giorni si un simpatico meme, comparso su Twitter. La creatività di questi giorni si sta diffondendo in ...Posso vedere il logo della Universal!” La cura dei nostri dipendenti durante questo periodo così complicato e difficile rimane la nostra priorità. Stiamo lavorando duramente per cercare di trovare ...