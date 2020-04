Unione Industriali di Napoli, 400mila euro per il Covid Center all’Ospedale del Mare (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Unione Industriale di Napoli ha donato 400mila per sostenere la realizzazione del Covid Center dell’Ospedale del Mar. Lo rende noto un comunicato dell’Asl Napoli 1 Centro. Denaro, viene spiegato, destinato in modo particolare a sostenere l’acquisto, già contrattualizzato, di apparecchiature elettrobiomedicali e ventilatori polmonari che serviranno a rendere pienamente efficienti i reparti modulari allestiti a Ponticelli. “Un gesto di grande sensibilità sociale e di appartenenza – dice il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva – che mette ancora una volta in luce la qualità umana e professionale dei nostri concittadini e la credibilità delle azioni messe in campo dal presidente De Luca. Napoli è veramente una città straordinaria, una città che sa gettare il cuore oltre ... Leggi su ildenaro Unione Industriali Napoli - come prevenire gli incendi e gestire le emergenze : c’è il seminario

(Di giovedì 16 aprile 2020) L'Industriale diha donatoper sostenere la realizzazione del Covid Center dell'Ospedale del Mar. Lo rende noto un comunicato dell'Asl1 Centro. Denaro, viene spiegato, destinato in modo particolare a sostenere l'acquisto, già contrattualizzato, di apparecchiature elettrobiomedicali e ventilatori polmonari che serviranno a rendere pienamente efficienti i reparti modulari allestiti a Ponticelli. "Un gesto di grande sensibilità sociale e di appartenenza – dice il direttore generale dell'Asl1 Centro Ciro Verdoliva – che mette ancora una volta in luce la qualità umana e professionale dei nostri concittadini e la credibilità delle azioni messe in campo dal presidente De Luca.è veramente una città straordinaria, una città che sa gettare il cuore oltre ...

