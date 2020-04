"Unione Europea? Tutto il contrario". Lockdown, Rampini magistrale: perché la Ue è una farsa (Di giovedì 16 aprile 2020) Tra chi, da sinistra, spesso mostra un pensiero senza filtri e pregiudizi c'è per certo Federico Rampini, la firma di Repubblica, uno che non ha i paraocchi. E lo dimostra anche nel corso di un suo intervento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli in onda su Rete 4, dove è chiamato a fare il punto sulla risposta Europea all'emergenza coronavirus. E Rampini ravvisa gravi lacune non soltanto da un punto di vista economico-finanziario, ma anche da un punto di vista gestionale: sulla fine del Lockdown, tutti i Paesi stanno andando in ordine sparso. "Quello che stiamo vedendo è una corsa disordinata a chi riapre per primo, è Tutto il contrario di un'Unione Europea", taglia corto Rampini. Impossibile dargli torto. E ci si interroga: ma questa Ue, che razza di roba è? Leggi su liberoquotidiano Yanis Varoufakis : “L’Unione Europea non merita di sopravvivere”

