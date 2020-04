Un’infermiera di Brescia volto simbolo della lotta al coronavirus sul New York Times (Di giovedì 16 aprile 2020) Un’infermiera di Brescia volto simbolo della lotta al coronavirus sul New York Times. Si chiama Monica Falocchi ed è caposala presso la Terapia Intensiva degli Spedali Civili di Brescia la protagonista della copertina del giornale americano, che ha pubblicato un reportage (con versione anche in italiano) intitolato “Turni di vita o di morte”.“Nel Nord Italia lacerato dal coronavirus, gli ospedali sono diventati la prima linea di una guerra estenuante”, si legge sul Nyt. Il servizio giornalistico è stato realizzato tra gli ospedali di Brescia, Bergamo e Milano. Gli scatti sono opera di Andrea Frazzetta e i testi di Jason Horowitz. Il reportage parla della lotta e del sacrificio di medici ed infermieri durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.Tra i volti immortalati dal Nyt, anche quelli dei pazienti. E poi il racconto dei funerali che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) Un’infermiera dialsul New. Si chiama Monica Falocchi ed è caposala presso la Terapia Intensiva degli Spedali Civili dila protagonistacopertina del giornale americano, che ha pubblicato un reportage (con versione anche in italiano) intitolato “Turni di vita o di morte”.“Nel Nord Italia lacerato dal, gli ospedali sono diventati la prima linea di una guerra estenuante”, si legge sul Nyt. Il servizio giornalistico è stato realizzato tra gli ospedali di, Bergamo e Milano. Gli scatti sono opera di Andrea Frazzetta e i testi di Jason Horowitz. Il reportage parlae del sacrificio di medici ed infermieri durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.Tra i volti immortalati dal Nyt, anche quelli dei pazienti. E poi il racconto dei funerali che ...

