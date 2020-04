Un Trump impaurito ora se la prende con l’Oms “filocinese” (e ha ragione)

MaxFrontini : RT @carlogubi: Quello di Trump è un attacco senza precedenti alla comunità scientifica nelle sue massime espressioni, spalleggiato da irres… - carlogubi : Trump lancia un attacco senza precedenti alla comunità scientifica nelle sue massime espressioni, spalleggiato da i… - carlogubi : Quello di Trump è un attacco senza precedenti alla comunità scientifica nelle sue massime espressioni, spalleggiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump impaurito

Il Foglio

Roma. Martedì il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti smetteranno di finanziare l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) perché è una struttura troppo influenzata ...La Cina sapeva che il nuovo coronavirus si sarebbe diffuso tra gli umani e sarebbe diventato una pandemia, ma non lo ha detto al mondo per sei giorni. In un’incriminante trascrizione di una chiamata d ...