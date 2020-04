“Un incubo di 45 giorni, la mia famiglia molto colpita: mia moglie ha perso entrambi i genitori” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il ricovero della moglie in Pneumologia. Poi quello dei due suoceri, deceduti dopo qualche giorno in ospedale, e quello di sorella, cognato e nipote. Nel giro di pochi giorni, la vita di Carlo Malvezzi è precipitata: anche per lui la diagnosi è quella di positività al Covid. "Siamo consapevoli che la nostra vita non tornerà più quella di prima". Leggi su fanpage Uomini e Donne | Giulio Raselli si sfoga sul coronavirus : “Un incubo”

Francesco Facchinetti - terribile lutto per il cantante : “Un incubo senza fine”

Bergamo - l’ex calciatore Magrin parla del Coronavirus : “Un incubo” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il ricovero dellain Pneumologia. Poi quello dei due suoceri, deceduti dopo qualche giorno in ospedale, e quello di sorella, cognato e nipote. Nel giro di pochi, la vita di Carlo Malvezzi è precipitata: anche per lui la diagnosi è quella di positività al Covid. "Siamo consapevoli che la nostra vita non tornerà più quella di prima".

Rosaliatamburri : RT @Masse78: Tra le cose più importanti in questa quarantena ricordiamo quelle vitali: -Musica. -Serie TV. -Libri. Senza queste tre cose… - saggerisate : @nuriachristine Chissà che cazziatone scaricabarile di responsabilità di controllo prima che esca. Questo succede a… - brunam01584147 : @catiacit @Realamore1 Un incubo mandare i uomini ??????????????? a me mi chiama 10mila volta o addirittura facciamo la videochiamata.. - Debina87 : RT @Masse78: Tra le cose più importanti in questa quarantena ricordiamo quelle vitali: -Musica. -Serie TV. -Libri. Senza queste tre cose… - harsgoldenheart : sta notte ho fatto un incubo è stato bruttissimo mi sono svegliata subito con il fiatone -

Ultime Notizie dalla rete : “Un incubo Confagricoltura Asti: "c'è un'emergenza cinghiali" Quotidiano Piemontese