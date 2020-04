Un contagiato su 13 è un operatore sanitario (Di giovedì 16 aprile 2020) “Su 300.000 test per il coronavirus effettuati in Europa, 1 caso di contagio su 13 riguarda gli operatori della sanità”. Lo ha detto la dottoressa Catherine Smallwood dell’Oms Europa durante una conferenza stampa. I dati su cui è basato questo calcolo sono quelli che ciascun Paese europeo invia all’ufficio regionale, ha spiegato la dottoressa esprimendo “preoccupazione” per medici, infermieri e altri lavoratori del settore.“Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Europa, Hans Kluge in una conferenza stampa sulla pandemia di coronavirus in Europa. “Alcuni Paesi devono ancora vivere l’impatto più forte, mentre in altri c’è un momento di calma con il numero di nuovi ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone tornate positive. Oms : “Europa ancora nella tempesta. Un contagiato su 13 è operatore sanitario”. Record di vittime negli Usa : 2.569 in 24 ore

“Su 300.000 test per il coronavirus effettuati in Europa, 1 caso di contagio su 13 riguarda gli operatori della sanità”. Lo ha detto la dottoressa Catherine Smallwood dell’Oms Europa durante una ...

Coronavirus, nessun ospite contagiato alla Rsa di Marlia

Un solo caso positivo, asintomatico, alla Casa di Riposo di Marlia. Si tratta di un operatore, che ha sempre operato in piena sicurezza ed è in quarantena. Un’altra operatrice positiva, invecem, non ...

