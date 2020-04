UEFA Euro 2020: Rimandato l ‘aggiornamento per eFootball PES 2020 (Di giovedì 16 aprile 2020) Con un comunicato stampa ufficiale, Konami ha annunciato il rinvio dell’uscita dell’aggiornamento UEFA Euro 2020 per PES 2020. In seguito allo spostamento della fase finale di UEFA Euro 2020 e alle conseguenze della pandemia COVID-19, Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato in data odierna che il contenuto scaricabile (DLC) UEFA Euro 2020 per eFootball PES 2020 è stato posticipato a data da destinarsi. Lo stato di emergenza, recentemente dichiarato in Giappone, non permetterà infatti di rispettare la data di uscita del DLC del 30 aprile precedentemente annunciata. KONAMI ha anche deciso di cancellare l’uscita di una nuova versione fisica di eFootball PES 2020 con una copertina dedicata a UEFA Euro 2020™. Comunque chiunque già possieda o abbia intenzione di acquistare eFootball PES 2020 in futuro, ... Leggi su gamerbrain Eca-Uefa : Champions ed Europa League ad agosto in campo neutro ed in gara secca

Accordo Uefa-Eca/ Champions ed Europa league ad agosto in gara secca e a porte chiuse

