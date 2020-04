Udinese | Mandragora | il centrocampista tira tanto | ma il gol non è ancora arrivato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020)è una delle principali certezze dell’. Iltantissimo verso la porta, ma manca il gol Whoscored.com ha pubblicato un dato interessante. Ha preso in esame i 129 giocatori che nei primi 5 top campionati hanno provato almeno 50 tiri: i sei giocatori con il peggior tasso di conversione sono tutti in Italia. Of the 129 players to have 50+ shots this season across Europe's top five leagues, the six with the worst conversion rate all play in Serie A Alberto – 71 shots / 4 goalsCalhanoglu – 68 / 3 Kurtic – 51 / 2 Fabian – 52 / 2 Zielinski – 56 / 2– 54 / 0 😱 pic.twitter.com/YfcqtLjKPe — WhoScored.com (@WhoScored) April 15, 2020 Tra i nomi, spiccavisto che ildell’hato 54 volte in porta: tuttavia, non hatrovato la via della ...