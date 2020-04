Turismo, imprese, Reddito Emergenza: prende forma il Decreto aprile da 60 miliardi (Di giovedì 16 aprile 2020) Le misure messe in campo dal Governo per fronteggiare l’Emergenza coronavirus è un tavolino a più gambe, per ora tre. Dopo il Decreto Cura Italia e quello Liquidità, c’è attesa per il varo la prossima settimana del Decreto aprile chiamato ad estendere e correggere alcuni degli interventi di sostegno introdotti il mese scorso, ma anche introdurne di nuovi, su tutti il REM, “Reddito di Emergenza” per coinvolgere la platea degli esclusi dal primo round di aiuti. Al momento, si va verso una iniezione di altri 60 miliardi di euro, un tesoretto che, gioco forza, finirà per aggravare deficit e debito pubblico. Sulla carta, il rapporto deficit/pil schizzato a causa del Cura Italia da 30 miliardi a quota 5,4%, con il Decreto aprile finanziato tutto in deficit subirebbe una ulteriore impennata, superando quota 7%. C’è poi da ... Leggi su quifinanza Coronavirus : Confesercenti Sicilia - ‘Regione crei fondo di crisi per imprese turismo’

Coronavirus : Confesercenti Sicilia - 'Regione crei fondo di crisi per imprese turismo'

Coronavirus : Zaia - 'turismo è in ginocchio - 600mila imprese in difficoltà' (Di giovedì 16 aprile 2020) Le misure messe in campo dal Governo per fronteggiare l’coronavirus è un tavolino a più gambe, per ora tre. Dopo ilCura Italia e quello Liquidità, c’è attesa per il varo la prossima settimana delchiamato ad estendere e correggere alcuni degli interventi di sostegno introdotti il mese scorso, ma anche introdurne di nuovi, su tutti il REM, “di” per coinvolgere la platea degli esclusi dal primo round di aiuti. Al momento, si va verso una iniezione di altri 60di euro, un tesoretto che, gioco forza, finirà per aggravare deficit e debito pubblico. Sulla carta, il rapporto deficit/pil schizzato a causa del Cura Italia da 30a quota 5,4%, con ilfinanziato tutto in deficit subirebbe una ulteriore impennata, superando quota 7%. C’è poi da ...

dellorco85 : La Commissione europea ha dato il via libera al 'decreto liquidità' del Governo: 400 miliardi per sostenere le impr… - matteosalvinimi : #Salvini: Le imprese agricole e quelle del turismo chiedono di reintrodurre i voucher. I sindacati dicono NO perché… - QdSit : Le richieste dell'Anpit, l’Associazione nazionale per le Imprese e il Turismo, al Governo per far fronte alla crisi… - GianmarcoSalati : Giuseppe Conte: #RIPARTIAMODALLITALIA: SOSTENIAMO LE IMPRESE DEL TURISMO E DEGLI EVENTI - Firma la petizione!… - milva_bursi : Giuseppe Conte: #RIPARTIAMODALLITALIA: SOSTENIAMO LE IMPRESE DEL TURISMO E DEGLI EVENTI - Firma la petizione!… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo imprese La grafica EurostatL'Italia è il Paese con più imprese nel turismo in Europa Linkiesta.it Giovedì 16 un incontro sul Covid

È l’opportunità che Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como offrono alle imprese associate. Il ciclo di appuntamenti (gratuiti) - che si terrà sulla piattaforma webinar - si apre giovedì 16 ...

Cicalò: subito due milioni per le imprese

«Possiamo solo stimare che circa diecimila imprese abbiano richiesto la Cig, per oltre 13mila lavoratori, ma al momento non è possibile essere più precisi. Siamo in attesa dei dati che fornirà l’Inps» ...

È l’opportunità che Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como offrono alle imprese associate. Il ciclo di appuntamenti (gratuiti) - che si terrà sulla piattaforma webinar - si apre giovedì 16 ...«Possiamo solo stimare che circa diecimila imprese abbiano richiesto la Cig, per oltre 13mila lavoratori, ma al momento non è possibile essere più precisi. Siamo in attesa dei dati che fornirà l’Inps» ...