Tumori, una ricerca italiana: l’aspirina riduce il rischio del cancro gastrointestinale (Di giovedì 16 aprile 2020) L’aspirina come farmaco in grado di ridurre il rischio di tumore del colon-retto e di altri Tumori dell’apparato gastrointestinale. Compresi quelli che hanno una prognosi molto sfavorevole, come al pancreas e al fegato. Lo riporta la rivista Annals of Oncology, pubblicando i dati della ricerca, coordinata dall’Unita’ di epidemiologia dei Tumori dell’Ircss Mario Negri, in collaborazione con l’Università di Milano. L’analisi ha esaminato 113 studi osservazionali, pubblicati fino a marzo 2019, che hanno indagato la relazione tra aspirina e rischio di Tumori del tratto digerente. Di questi, 45 riguardavano il tumore al colon-retto, per un totale di 156mila casi. Gli altri i Tumori di testa e collo, esofago, stomaco, cardias, fegato e vie biliari, e pancreas. Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi L'articolo Tumori, ... Leggi su secoloditalia Tumori - scoperta che accelera la cura : individuata una proteina che attiva la morte delle cellule malate

Da un farmaco per i tumori arriva una speranza contro il Coronavirus : il Pascale di Napoli alla testa di uno studio

Una partnership europea a sostegno di progetti su tumori rari (Di giovedì 16 aprile 2020) L’aspirina come farmaco in grado di ridurre ildi tumore del colon-retto e di altridell’apparato. Compresi quelli che hanno una prognosi molto sfavorevole, come al pancreas e al fegato. Lo riporta la rivista Annals of Oncology, pubblicando i dati della, coordinata dall’Unita’ di epidemiologia deidell’Ircss Mario Negri, in collaborazione con l’Università di Milano. L’analisi ha esaminato 113 studi osservazionali, pubblicati fino a marzo 2019, che hanno indagato la relazione tra aspirina edidel tratto digerente. Di questi, 45 riguardavano il tumore al colon-retto, per un totale di 156mila casi. Gli altri idi testa e collo, esofago, stomaco, cardias, fegato e vie biliari, e pancreas. Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi L'articolo, ...

Nottola5 : @Paolo_Oberto @SeamusMcChicken @AdryWebber Tra l altro sia Zaia che in regione lazio stanno usando farmaci efficaci… - Medical_Mei : Il #TumoreSeno è una malattia eterogenea e pazienti con tumori simili all'apparenza concaratteristiche istopatologi… - mele_nando : È in questi giorni di allerta #COVID19 dove al 4º posto fra le cause di morte ci sono tumori del l’apparato respira… - Giulia90913802 : @matteosalvinimi Da Bologna in un anno: 1 Visita al CArlo Besta: eccezionale! 2: centro nazionale tumori: ecceziona… - maurizio_domizi : @LucioMM1 @maurorizzi_mr Rischi irrilevanti non credo proprio. Airc dice che probabilmente il 20% dei tumori al col… -