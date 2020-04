Tumori, lo studio italiano: “L’aspirina riduce il rischio di quelli gastrointestinali, compresi pancreas e fegato” (Di giovedì 16 aprile 2020) I benefici dell’aspirina sembrano non finire mai. Il farmaco – in uno studio dell’Istituto Mario Negri di Milano – è associato a una riduzione del rischio di tumore del colon-retto e altri Tumori dell’apparato gastrointestinale, compresi alcuni che hanno una prognosi molto sfavorevole, come pancreas e fegato. L’analisi dei ricercatori, la più ampia e completa ad oggi, è stata pubblicata sulla rivista Annals of Oncology. Le riduzioni del rischio sono comprese tra il 22% e 39%, con effetti crescenti al crescere della dose di aspirina e del numero di anni per cui viene assunta. In particolare lo studio mostra una riduzione del 27% del rischio di tumore dell’intestino, del 33% del cancro dell’esofago, del 39% del tumore del cardias (la valvola che connette esofago a stomaco), del 36% il tumore dello stomaco, del 38% il ... Leggi su ilfattoquotidiano Tumori - ormone scudo contro l’infiammazione intestinale : lo studio italiano

