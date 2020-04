Trump prepara la riapertura e lancia nuovi attacchi all’Oms

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nella conferenza sul coronavirus di ieri, mercoledì 15 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato che il peggio è passato e che diffonderà a breve le direttive per far ripartire l’economia americana.è sicuro di poter allentare le misure restrittive e riaprire gli Stati meno colpiti dal virus prima di maggio. “Gli ultimi dati sono incoraggianti – ha detto– e ci permettono di ultimare le linee guida per gli Stati sulladel Paese”. Ma le decisioni finali sulladegli Stati, per cui sono auspicabili scelte concertate fra i vari livelli di governo, restano competenza dei governatori. Non tutti però sono d’accordo nel forzare i tempi. Molti leader aziendali hanno lamentato di non avere sufficienti dispositivi di sicurezza per far tornare le persone a lavoro in ...