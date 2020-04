Trump guarda avanti e prepara direttive per ripartenza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Con quasi 630mila contagiati e oltre 26mila morti, il coronavirus continua, purtroppo, a marciare a passo spedito negli Stati Uniti con i numeri dei decessi che ogni giorno registrano nuove impennate, come certificano i dati della Johns Hopkins University. Il Presidente Donald, però,e ha annunciato nel briefing quotidiano alla Casa Bianca che i dati suggeriscono che la nazione ha superato il picco dei casi di coronavirus, dunque, svelerà a breve le “” per “riaprire” l’economia americana. “Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio”, ha proseguito, riferendosi alla scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale. Poi un nuovo affondo nei confronti dell’OMS, colpevole – secondo il Presidente ...