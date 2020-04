Trump dichiara che il Coronavirus potrebbe essere uscito da un laboratorio di Wuhan – Prove muscolari degli USA e corse al click (Di giovedì 16 aprile 2020) Lo sappiamo: se leggete Trump dichiara che il Coronavirus potrebbe essere uscito da un laboratorio di Wuhan cosa immaginate? Orde di complottisti che sciamano nei commenti per le pagine di informazione e divulgazione berciando che ora sanno che il Coronavirus è stato creato in laboratorio col 5G, che loro avevano ragione e il mondo aveva torto. Dimostrando l’esistenza dell’Effetto Dunning-Kruger, ovvero di come la loro plateale insipienza sia riuscita a renderli ridicoli. Attenzione: non a rendere ridicolo Trump. Trump è un politico che nonostante qualche passo falso di troppo, come quella volta in cui scrisse a Erdogan di “non fare il fesso”, testuale, aspettandosi una risposta, conosce i suoi polli. E l’elettore medio di Trump è un simpatico complottista convinto che un giorno Trump ed il suo amico G.I. Joe Patriota Q uccideranno Tom ... Leggi su bufale Coronavirus - Trump alza la voce : "Altri Paesi hanno più casi di quelli dichiarati!"

Trump dichiara guerra anche agli uccelli : vuole depenalizzare la loro uccisione da parte delle società petrolifere

(Di giovedì 16 aprile 2020)

