“Troppo intimo”. Cristina Marino e Luca Argentero e quel momento particolare, la rivelazione arriva con la gravidanza agli sgoccioli (Di giovedì 16 aprile 2020) Manca poco alla nascita della primogenita di Luca Argentero e Cristina Marino e, come è normale che sia, la coppia non sta più nella pelle. Da settimane, da prima che scattasse il lockdown, Luca Argentero e compagna si sono trasferita in una villa in campagna per evitare contatti con l’esterno e problemi. Cristina passa le giornate aspettando la piccola. E Luca Argentero guardando il successo della serie su Rai 1 (Doc, nelle tue mani), dove ha il ruolo di protagonista ben sapendo che il successo più bello è quello che si verificherà nelle prossime settimane. Sempre silenziosa e riservata, Cristina ha confidato molte sue paure ma anche speranze per la sua vita da mamma durante una diretta social con Vanity Fair. Una gravidanza bellissima quella che racconta Cristina Marino in diretta su Instagram. L’attrice continua a prendersi cura di se ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 aprile 2020) Manca poco alla nascita della primogenita die, come è normale che sia, la coppia non sta più nella pelle. Da settimane, da prima che scattasse il lockdown,e compagna si sono trasferita in una villa in campagna per evitare contatti con l’esterno e problemi.passa le giornate aspettando la piccola. Eguardando il successo della serie su Rai 1 (Doc, nelle tue mani), dove ha il ruolo di protagonista ben sapendo che il successo più bello èlo che si verificherà nelle prossime settimane. Sempre silenziosa e riservata,ha confidato molte sue paure ma anche speranze per la sua vita da mamma durante una diretta social con Vanity Fair. Una gravidanza bellissimala che raccontain diretta su Instagram. L’attrice continua a prendersi cura di se ...

