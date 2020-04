Trasparenza vittima del virus? Ma il FOIA è nato già debole e malato

Leggi su feedproxy.google

(Di giovedì 16 aprile 2020) In epoca di Covid-19 laè un bene oltremodo importante. David Kaye, special rapporteur dell'ONU sulla libertà di espressione, ha esortato «i governi a (…) garantire che tutti gli individui, in particolare i giornalisti, abbiano accesso alle informazioni». di Vitalba Azzollini E la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha evidenziato che la pandemia non può essere una scusa per limitare «l'accesso delle persone alle informazioni». Eppure, sin (...) - Economia / Economia, , Corona