Tour de France | Ottavio Bottecchia e i trionfi del 1924-1925 Il primo italiano a

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Perseverai, resistetti. Soprattutto volli”. Un concetto che nella sua semplicità rappresenta in maniera puntuale la vita e la carriera sportiva di, il cui nome rimarrà per sempre nella memoria degli appassionati di ciclismo come quello delcorridoread aver vinto ilde, due edizioni letteralmente dominate da questo ragazzo veneto di umili origini venuto a contatto con il ciclismo professionistico quasi per caso e destinato a segnare la storia di questo sport.nacque a San Martino di Colle Umberto (in provincia di Treviso) il 1 agosto 1894. Proveniva da una famiglia numerosa ed estremamente povera e, sebbene coltivasse un legame speciale con la bicicletta fin dalla prima giovinezza, le sue prime occupazioni furono quelle di muratore e di carrettiere. Durante la Grande Guerra venne ...