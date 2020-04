Tour de France 2020, molto pericoloso il rinvio della Grande Boucle secondo un’esperta (Di giovedì 16 aprile 2020) Il rinvio al 29 agosto del Tour de France 2020, per via dell’emergenza globale, ha avuto e sta avendo delle reazioni tra gli addetti ai lavori in ambito sportivo e scientifico. A esporre un parere decisamente contrario è la presidente del Global Public Health presso l’Università di Edimburgo Devi Sridhar che, in un’intervista riportata da Cyclignews, ha detto chiaramente che la disputa della Grande Boucle può permettere alla pandemia di avere ulteriori effetti poco “piacevoli”. “C’è il rischio che con la disputa del Tour il virus possa diffondersi nuovamente. Il problema è a lungo termine e non deve essere sottovalutato. Anche se in questo caso parliamo del mese di agosto, il problema è che arrivano persone da diversi Paesi che possono portare a un pericolo concreto di contagi. Inoltre bisognerebbe tener ... Leggi su oasport Giro d’Italia e Tour de France : quando verranno recuperati? Tutte le possibili date. Corsa Rosa in autunno?

Tour de France 2020 rimandato di due mesi : quando si correrà

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Tour de France rinviato a settembre - la Serie A di calcio pensa di ripartire il 31 maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) Ilal 29 agosto delde, per via dell’emergenza globale, ha avuto e sta avendo delle reazioni tra gli addetti ai lavori in ambito sportivo e scientifico. A esporre un parere decisamente contrario è la presidente del Global Public Health presso l’Università di Edimburgo Devi Sridhar che, in un’intervista riportata da Cyclignews, ha detto chiaramente che la disputapuò permettere alla pandemia di avere ulteriori effetti poco “piacevoli”. “C’è il rischio che con la disputa delil virus possa diffondersi nuovamente. Il problema è a lungo termine e non deve essere sottovalutato. Anche se in questo caso parliamo del mese di agosto, il problema è che arrivano persone da diversi Paesi che possono portare a un pericolo concreto di contagi. Inoltre bisognerebbe tener ...

trtitaliancom : Ciclismo: Tour de France dal 29 agosto a 19 settembre | TRT Italiano - zazoomblog : Giro d’Italia e Tour de France: quando verranno recuperati? Tutte le possibili date. Corsa Rosa in autunno? - #d’I… - zazoomnews : Giro d’Italia e Tour de France: quando verranno recuperati? Tutte le possibili date. Corsa Rosa in autunno? - #d’I… - OA_Sport : Giro d’Italia e Tour de France: quando verranno recuperati? Tutte le possibili date. Corsa Rosa in autunno? - infoitsport : Coronavirus, Tour de France verso il rinvio, giovedì vertice UCI con le grandi corse a tappe -