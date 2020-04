Toscana: Giuseppe Fanfani nuovo garante diritti detenuti (Di giovedì 16 aprile 2020) E' stato nominato dal Consiglio regionale a maggioranza, dopo un lungo dibattito, con ventuno voti favorevoli, nove contrari e sette astensioni Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 aprile 2020) E' stato nominato dal Consiglio regionale a maggioranza, dopo un lungo dibattito, con ventuno voti favorevoli, nove contrari e sette astensioni

FirenzePost : Toscana: Giuseppe Fanfani nuovo garante diritti detenuti - UvaImports : Giuseppe Brancatelli loves the wine life! Saluti Pino! #uvaimportsfamilies #riotoro #italianwines #toscana????… - Italpress : RT @CRToscana: #openCRT Giuseppe Fanfani è il nuovo Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Nominato dal Consiglio regionale a magg… - CRToscana : #openCRT Giuseppe Fanfani è il nuovo Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Nominato dal Consiglio regiona… - BoreaLeon : RT @SIENANEWS: Il sindaco di Gaiole in Chianti Michele Pescini ha scritto una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte per chiede… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Giuseppe Fanfani nuovo garante dei detenuti della Toscana LuccaInDiretta Coronavirus e energia, la Toscana pensa alla geotermia

Una prima mossa, intanto, arriva dalla Toscana che rilancia la battaglia per la geotermia. Una battaglia antica per una fonte pulita, contro burocrazia, autorizzazioni concesse e/o negate, pareri, ...

Toscana: Giuseppe Fanfani nuovo garante diritti detenuti

FIRENZE – E’ Giuseppe Fanfani il nuovo Garante deidiritti dei detenuti della Toscana. E’ stato nominato dal Consiglio regionale a maggioranza, dopo un lungo dibattito, con ventuno voti favorevoli, ...

Una prima mossa, intanto, arriva dalla Toscana che rilancia la battaglia per la geotermia. Una battaglia antica per una fonte pulita, contro burocrazia, autorizzazioni concesse e/o negate, pareri, ...FIRENZE – E’ Giuseppe Fanfani il nuovo Garante deidiritti dei detenuti della Toscana. E’ stato nominato dal Consiglio regionale a maggioranza, dopo un lungo dibattito, con ventuno voti favorevoli, ...