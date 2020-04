Tina Cipollari e Gianni Sperti super carichi: “Stiamo tornando” (Di giovedì 16 aprile 2020) Uomini & Donne si prepara a fare ritorno, e con lo show anche gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il format, tra i più fortunati ideati e condotti da Maria De Filippi, si adatta ai tempi della pandemia e si propone in una versione “digitale”, o meglio digitali sono gli incontri e i corteggiamenti. Due troniste, due generazioni a confronto: Gemma Galgani per il Trono Over e Giovanna Abate per il trono classico, pronte a trovare finalmente l’amore. L’appuntamento è già fissato: lunedì 20 aprile su Canale 5. Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti 2.0 Siamo tutti curiosi di scoprire come accenderanno polemica Tina Cipollari e Gianni Sperti lontano dal pubblico e dai protagonisti di Uomini & Donne. Ma i mitici opinionisti in versione 2.0 sono carichi e non vedono l’ora di cominciare. Sui ... Leggi su thesocialpost Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne : via Tina Cipollari

“Non è roba tua - hai l’ovatta nei pantaloni” : Tina Cipollari umilia pubblicamente Gianni Sperti

