Tiger King è il king dei meme

(Di giovedì 16 aprile 2020) Che abbiate apprezzato o no il documentario che lo riguarda, Joe Exotic, ovvero Tiger King, in poco più di un paio di settimane è diventato anche il king dei social. Oltre al filtro di Instagram con tanto di mullet, baffoni e camicia a fantasia che ci trasforma in lui, ovviamente sono nati profili a cascata con meme più o meno creepy che hanno come minimo comun denominatore il culto per l’ex proprietario di zoo più famoso d’America e gli altri protagonisti del doc Netflix, dall’odiata Carole Baskin all’inquietante collezionista di vergini Doc Antle. Ecco i nostri preferiti!