Terremoto nel piacentino | avvertito anche a Milano e in Liguria

(Di giovedì 16 aprile 2020) Valentina Dardari La scossa registrata è stata di magnitudo 4.2. A una profondità di tre km. La prima nella tarda serata di ieri era di 3.5 Una scossa diè stata avvertita nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, nel, ae in. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato in provincia di Piacenza alle 11.42 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata localizzata in montagna nei pressi del Passo del Mercatello, a una profondità di tre chilometri. I comuni più vicini all’epicentro delsono stati: Cerignale, Ottone e Ferriere. La prima scossa diieri seranella serata di ieri, mercoledì 15 aprile era stata segnalata una scossa alle 22,02, di magnitudo 3.5 nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza tra ...