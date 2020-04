Terremoto nel Nord Italia | paura tra la popolazione già alle prese con l’emergenza

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Trema la terra inore 11.42 di giovedì 16 aprile 2020 è stata registrata una scossa didimagnitu nella zona di Piacenza (PC). L’epicentro è a Cerignale, in provincia di Piacenza. Il sistema è stato avvertito anche a Milano. Il Centro sismologico europeo-mediterraneo e lo United States Geological Survey fanno sapere che una scossa è stata avvertita anche vicino a Genova. Molti gli utenti che, tramite i social, segnalano di aver avvertito molto bene il sisma, alcuni hanno persino fatto sapere di aver visto cadere delle tegole dai tetti. Per il momento non ci sono informazioni relative a danni, persone o cose, né a Milano, né a Piacenza né altrove. Ma restiamo in attesa di aggiornamenti per saperne di più. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4.2 è classificato come ...