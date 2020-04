Terremoto a Piacenza. Scossa forte anche a Milano (Di giovedì 16 aprile 2020) Ancora una Scossa di Terremoto registrata alle 11.42 di questa mattina. La Scossa ha avuto il suo epicentro nella zona di Piacenza ma è stato avvertito anche a Milano. Per approfondire leggi anche: Trema la terra, paura in provincia di Piacenza La stima della magnitudo è per il momento tra 3.9 e 4. Leggi su iltempo Terremoto - a Piacenza scossa di magnitudo 4.2 : avvertita anche in Lombardia

