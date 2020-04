Terremoto, a Piacenza scossa di magnitudo 4.2: avvertita anche in Lombardia (Di giovedì 16 aprile 2020) scossa di Terremoto a Piacenza: il sisma si è verificato alle 11:42 di giovedì mattina, ed è stata avvertita in diverse parti dell’Emilia Romagna e della Lombardia, inclusa Milano. L’Ingi – Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – sul suo sito stima la magnitudo tra 3.9 e 4.4 (poi confermata a 4.2) e individua l’epicentro 6 km a sud-est di Cerignale, nella provincia piacentina. Ieri sera intorno alle 22, un’altra scossa di magnitudo 3,5 registrata fra Piacenza e Parma, ma avvertito distintamente in tutta la zona appenninica delle due province emiliane. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 11:42 IT del 16-04-2020, prov/zona Piacenza #INGV 24272751 https://t.co/QSEAqeg269 — INGVterremoti (@INGVterremoti) April 16, 2020 L'articolo Terremoto, a Piacenza scossa di magnitudo 4.2: avvertita anche in ... Leggi su ilfattoquotidiano Terremoto a Piacenza. Scossa forte anche a Milano

