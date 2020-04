Terremoto 4.2 a Piacenza, avvertito scossa anche a Milano e Genova (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di magnitudo 4.2 nella zona di Piacenza. Il sisma è stato avvertito anche in altre zone del Nord Italia, ma non ci sono stati danni Non bastava il coronavirus. Ad inquietare il nord della penisola ci ha pensato anche una scossa di Terremoto con epicentro è stato registrato a 6 Km dal comune di Cerignale (provincia di Piacenza) e l’ipocentro a 3 Km di profondità. La scossa è stata avvertita anche in altre zone dell’Italia settentrionale, tra cui anche Milano e Torino. Al momento non si registrano danni a persone o cose e la situazione appare sotto controllo. POTREBBE INTERESSARTI anche -> Terremoto IN CAMPANIA, DUE SCOSSE NEL GIRO DI POCHE ORE L'articolo Terremoto 4.2 a Piacenza, avvertito scossa anche a Milano e Genova è stato ... Leggi su chenews TERREMOTO OGGI PIACENZA - M 4.2 E 2.6/ Ultime scosse INGV : paura a Milano e Genova

