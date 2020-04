"Telegram, basta!", Vernazza e la lotta alla pirateria: "575mila iscritti, ma i giornali non fanno schifo?" (Di giovedì 16 aprile 2020) La Federazione degli Editori di giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram, il social network russo su cui la pirateria digitale è all'ordine del giorno. Leggi su tuttonapoli "Telegram - basta!" - Vernazza e la lotta contro la pirateria : "575mln di iscritti - ma i giornali non fanno schifo?" (Di giovedì 16 aprile 2020) La Federazione degli Editori diha chiesto ad Agcom un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di, il social network russo su cui ladigitale è all'ordine del giorno.

