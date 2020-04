Tarro a BusinessInsider: “Il vaccino non è la soluzione, il Coronavirus non è l’ebola” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Il vaccino per il Coronavirus potrebbe essere inutile”, questo quanto affermato da un’intervista a BusinessInsider.com dal virologo Giulio Tarro “Se il virus ha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto”. La lotta al virus ha diviso anche gli esperti su diversi fronti, ma Tarro, primario in pensione dell’Ospedale Cotugno di Napoli può mettere in campo una certa esperienza, lui che ha isolato il vibrione del colera a Napoli, combattuto l’epidemia dell’Aids e sconfitto il male oscuro di Napoli, il virus respiratorio ‘sincinziale’ che provocava un’elevata mortalità nei bimbi da zero a due anni affetti da bronchiolite, ricorda “né per la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 aprile 2020) “Ilper ilpotrebbe essere inutile”, questo quanto affermato da un’intervista a.com dal virologo Giulio“Se il virus ha come sembra una variante cinese e una padana, sarà complicato averne uno che funziona in entrambi i casi esattamente come avviene per i vaccini antinfluenzali che non coprono tutto”. La lotta al virus ha diviso anche gli esperti su diversi fronti, ma, primario in pensione dell’Ospedale Cotugno di Napoli può mettere in campo una certa esperienza, lui che ha isolato il vibrione del colera a Napoli, combattuto l’epidemia dell’Aids e sconfitto il male oscuro di Napoli, il virus respiratorio ‘sincinziale’ che provocava un’elevata mortalità nei bimbi da zero a due anni affetti da bronchiolite, ricorda “né per la ...

