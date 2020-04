Tabaccherie danneggiate da riduzioni e chiusure | richiesta d’aiuto alla Regione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Leescluse dal bonus imprese del Piano socio economico chiedonoCampania di rivedere la scelta. A spiegarne le motivazione è il presidente nazionale dell’Unione Tabaccai che ha scritto al presidente dellaCampania, Vincenzo De Luca per chiedere l’estensione dell’aiuto anche alle rivendite di tabacchi. “Nella estensione del citato Bando non figurano lein quanto, penso, esse sono state dichiarate, dai vari DPCM sin qui emanati, tra le attività essenziali e nel contempo non rientranti tra quelle che hanno, e stanno subendo, difficoltà economiche a causa delle restrizioni previste – si legge nella lettera – La stessaCampania nelle sue restrizioni le ha sempre considerate essenziali al punto da indicarle quali potenziali distributori di ...