Svezia | Green Cargo | pronto raccordo ferroviario del nuovo porto di Norvik

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Terminati in questi giorni i lavori di collegamento rete ferroviaria nazionale –di, in. Il tratto di rete, costruito da Ports of Stockholm, completa il collegamentoelettrificato diretto da e verso ilsulla rete intermodaleper il trasnazionale e internazionale. L’investimento è stato di circa 73 milioni di euro. “Il collegamento deldi Stoccolmaalla rete ferroviaria – ha dichiarato Johan Wallén, manager di Ports of Stockholm – è il presupposto per il trassostenibile, perché ci consente di offrire un miglior servizio ai nostri clienti che ora possono prenotare il trasdirettamente tramite, che offre soluzioni di trasintermodale pianificate attraverso la sua rete”. La linea di diramazione è lunga ...