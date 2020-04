Summertime | il trailer della nuova serie tv Netflix

Leggi su trendit

(Di giovedì 16 aprile 2020)ha rilasciato iltv italiana romantica prodotta da Cattleya, ispirata a Tre metri sopra il cielo. La prima stagione, composta da otto episodi, può contare su una colonna sonora giovane, firmata dal cantautore Giorgio Poi: Non avevo mai composto una colonna sonora, ma avevo sempre desiderato farlo. Vista l’ambientazione ho pensato di utilizzare un set ‘da spiaggia’, ricorrendo quindi a chitarre classiche, shaker, tastiere e percussioni, che poi ho arricchito con altri elementi come pianoforte, archi e sintetizzatori per raccontare i diversi sentimenti che emergono nella. L’obiettivo è stato quello di creare qualcosa di profondamente melodico, che potesse rimanere nella mente di chi ascolta, facendo così canticchiare la melodia. Fanno partecolonna sonora le ...