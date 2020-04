Sui social imperversa ancora il «sessismo da tastiera»: Amnesty International denuncia i troppi attacchi alle donne (Di giovedì 16 aprile 2020) L’odio di genere? Va di moda. Off e on line. «Sui social le donne subiscono più attacchi rispetto agli uomini e un terzo di questi attacchi è sessista»: è la fotografia immaginabile e amara, che Amnesty International Italia mette ancora una volta nero su bianco, con il report «Il Barometro dell’odio – sessismo da tastiera», diffuso oggi 16 aprile. Lo scatto, a tinte fosche, rafforza la preoccupazione dell’organizzazione «che alcune forme d’espressione, tipiche della negazione dei diritti fondamentali, continuino a trovare spazio online, in alcuni casi giustificate o persino amplificate e rivendicate da rappresentanti politici». Ecco perché Amnesty chiede «un intervento del governo italiano per nuove misure a tutela dei diritti umani sul web». «sessismo da ... Leggi su open.online Matteo Salvini ringrazia Fedez sui social : la geniale risposta del cantante

Gabriel Garko mostra sui social com'era a 14 anni : la foto inedita (Di giovedì 16 aprile 2020) L'odio di genere? Va di moda. Off e on line. «Suile donne subiscono più attacchi rispetto agli uomini e un terzo di questi attacchi è sessista»: è la fotografia immaginabile e amara, cheItalia metteuna volta nero su bianco, con il report «Il Barometro dell'odio –da», diffuso oggi 16 aprile. Lo scatto, a tinte fosche, rafforza la preoccupazione dell'organizzazione «che alcune forme d'espressione, tipiche della negazione dei diritti fondamentali, continuino a trovare spazio online, in alcuni casi giustificate o persino amplificate e rivendicate da rappresentanti politici». Ecco perchéchiede «un intervento del governo italiano per nuove misure a tutela dei diritti umani sul web».

In questo periodo in cui moltissime trasmissioni televisive sono state costrette a una brusca frenata, causa l’emergenza coronavirus e le relative misure restrittive, Detto Fatto è stato capace di ...

Odio online: le donne subiscono molti più attacchi degli uomini. E un terzo di questi è sessista

La giornalista Angela Caponnetto, nel 2016 venne inserita in un fotomontaggio diffuso sui social media nel quale, insieme ad altre donne, venne etichettata come “traditrice della patria” perché si ...

La giornalista Angela Caponnetto, nel 2016 venne inserita in un fotomontaggio diffuso sui social media nel quale, insieme ad altre donne, venne etichettata come "traditrice della patria" perché si ...