Su TikTok i genitori potranno limitare gli account dei figli

IoSonoSocialCom : Per essere partecipi del mondo dei loro figli, i genitori si stanno avvicinando a @TikTok_it Tutti possiamo evolve… - _hugmejoshua : non le va bene il Fandom di Harry Potter, non le va bene che vengano pubblicate foto di libri o di dolci, non le va… - FedeRunAiello : #bambini #andràtuttobene #tiktok #quarantenaday #divertimento #genitori @ Fornacette, Toscana, Italy - HUGMEL0U : Raga c’è un trend su TikTok in cui rifanno foto o video di quando erano piccoli con i genitori e sto amando tutto ciò?????????? - kozatokun_cos : Quando uso tiktok e ci metto 1 ora per fare un video, mi sento come i miei genitori che ci mettono lo stesso tempo… -

Da oggi i genitori potranno controllare e limitare l'account TikTok dei loro figli attraverso una nuova funzione che, da remoto, consente di impostare alcune restrizioni sugli account dei più giovani.

Coronavirus, anziano alla moglie malata di Alzheimer dalla finestra: «Vorrei stare con te, ma c’è questo virus in giro...»

Qualche giorno fa la figlia della coppia ha ripreso uno dei commoventi incontri tra i suoi genitori. E la nipote, Alicia Barber, ha poi pubblicato su TikTok il video, che finora ha totalizzato oltre 5 ...

