Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare | trama del capolavoro di

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 aprile 2020) “Vola solo chi osa farlo”. Il testamento di Luis Sepulveda è un invito a non smettere di credere, anche quando sembra impossibile. Il poeta e scrittore cileno è scomparso oggi a 70 anni a causa del coronavirus, ma le sue opere continueranno a vivere sempre, così come i suoi insegnamenti, che prendono una volta le sembianze di un gabbiano e un’altra quelle di un. Come il suopiù acclamato ‘di unae delche le insegnò a’, romanzo del 1996 diventato ormai un classico della letteratura contemporanea. ‘Hide una gaviota y del gato que le enseñó a volar’, questo il titolo originale dell’opera, è un tenero affresco di umanità e gentilezza, in un mondo che non fa sconti. ‘di unae delche le ...