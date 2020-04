(Di giovedì 16 aprile 2020) Esonero peralto, visto il momento di emergenza e le prospettive sulla ripresa del campionato. È quanto avvenuto in Serie B, dove l’Ascoli ha ufficializzato l’esonero del tecnico Roberto, subentrato lo scorso febbraio a Paolo Zanetti. “Le straordinarie e non prevedibili vicende del virus COVID-19, che stanno interessando il nostro Paese, ci … L'articolo: l’Ascoliè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PeppoSpack : RT @CalcioFinanza: Stipendio troppo oneroso: l'Ascoli LICENZIA Stellone - CalcioFinanza : Stipendio troppo oneroso: l'Ascoli LICENZIA Stellone

